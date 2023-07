BAULX ROCK AU CHÂTEAU DE BAULX DE SAINT-JEAN DE BUÈGES Saint-Jean-de-Buèges, 4 août 2023, Saint-Jean-de-Buèges.

Saint-Jean-de-Buèges,Hérault

BAULX ROCK

Au Château de Baulx de Saint-Jean de Buèges

Le Vendredi 04 AOUT 2023 de 19h à 01h00

LES BARBICHES TOURNEURS & JULIEN FALCO.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



BAULX ROCK

At the Château de Baulx in Saint-Jean de Buèges

Friday 04 AUGUST 2023 from 7pm to 01am

LES BARBICHES TOURNEURS & JULIEN FALCO

ROCA DE BAULX

En el Château de Baulx en Saint-Jean de Buèges

Viernes 04 AGOSTO 2023 de 19:00 a 01:00 horas

LES BARBICHES TOURNEURS & JULIEN FALCO

BAULX ROCK

Im Château de Baulx in Saint-Jean de Buèges

Am Freitag, den 04. AUGUST 2023 von 19:00 bis 01:00 Uhr

DIE BARBICHES TOURNEURS & JULIEN FALCO

Mise à jour le 2023-07-06 par OT DU GRAND PIC ST LOUP