VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE BAULX Saint-Jean-de-Buèges, 16 juillet 2023, Saint-Jean-de-Buèges.

Saint-Jean-de-Buèges,Hérault

Visite commentée du Château de Baulx tous les dimanches à 17h30

Caché entre Cévennes et plaine languedocienne le Château de Baulx veille sur le village de Saint-Jean de Buèges….

2023-07-16

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



Guided tour of Château de Baulx every Sunday at 5:30 p.m

Hidden between the Cévennes and the Languedoc plain, Château de Baulx watches over the village of Saint-Jean de Buèges…

Visita guiada al castillo de Baulx todos los domingos a las 17.30 h

Escondido entre las Cevenas y la llanura de Languedoc, el castillo de Baulx vigila el pueblo de Saint-Jean de Buèges…

Kommentierte Besichtigung des Schlosses von Baulx jeden Sonntag um 17:30 Uhr

Versteckt zwischen den Cevennen und der Ebene des Languedoc wacht das Château de Baulx über das Dorf Saint-Jean de Buèges…

