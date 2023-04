Bain de forêt avec Hêtres et Sens 750 Route nationale 152 Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Bain de forêt avec Hêtres et Sens 750 Route nationale 152, 13 avril 2023, Saint-Jean-de-Braye. Apaisez-vous et ressourcez-vous en participant à un bain de forêt..

2023-04-13 à ; fin : 2023-04-13 12:00:00. 30 EUR.

750 Route nationale 152

Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire



Soothe and rejuvenate yourself by participating in a forest bath. Relájese y refrésquese con un baño de bosque. Beruhigen und erholen Sie sich bei der Teilnahme an einem Waldbad. Mise à jour le 2023-04-05 par ADRT45

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu 750 Route nationale 152 Adresse 750 Route nationale 152 Ville Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret Lieu Ville 750 Route nationale 152 Saint-Jean-de-Braye

750 Route nationale 152 Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Bain de forêt avec Hêtres et Sens 750 Route nationale 152 2023-04-13 was last modified: by Bain de forêt avec Hêtres et Sens 750 Route nationale 152 750 Route nationale 152 13 avril 2023 750 Route nationale 152 Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret