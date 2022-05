Les journées du Patrimoine au Château de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard, 21 septembre 2019 14:00, Saint-Jean-de-Beauregard.

21 et 22 septembre 2019 Sur place Tarifs : normal 8€ , réduit 6€* (supplément de 2€ pour la visite guidée de l’intérieur du château et du pigeonnier). Les Monuments Historiques privés sont heureux d’offrir la gratuité jusqu’à 18 ans. info@chateaudesaintjeandebeauregard.com

L’association « La Garde des Lys » sera présente et proposera un spectacle vivant et réaliste de cape et d’épée suivi d’initiations auprès des visiteurs.

La Garde des Lys : « Duels : de l’histoire à la scène ! »

Des intervenants costumés, passionnés de duels, pour faire revivre le passé des lieux & valoriser châteaux et domaines paysagés au cours du Grand Siècle.

L’association « La Garde des Lys » est une troupe d’escrime essonnienne qui rassemble des passionnés de duels, partisans d’une escrime empreinte de panache et de noblesse. Leur objectif : contribuer à la promotion de l’escrime française et transmettre leur passion et leur bonne humeur à travers des combats rythmés et réalistes de cape et d’épée.

En immersion dans le XVIIème siècle, les escrimeurs revêtiront leurs costumes de mousquetaires afin de jouer des scènes contemporaines à la contruction du château et marquer à nouveau l’Histoire de la pointe de leur épée.

Spectacles et initiations à l’escrime seront proposées :

Spectacle interactif : Les Mousquetaires

Initiation à la canne pour adultes et enfants

Château classique du XVIIème :

Visite guidée de l’intérieur du Château

Largement ouvert sur la nature environnante grâce à sa double exposition, ce véritable château «transparent» s’ouvre à l’est sur le jardin à la française et sur un panorama exceptionnel lui ayant valu son nom de Beauregard, à l’ouest sur la cour d’honneur et les douves offrant une remarquable perspective bordée de tilleuls centenaires. Habité toute l’année, il

est entièrement meublé et recèle de nombreux portraits et souvenirs de famille. Du salon d’été à la bibliothèque en passant par le salon vert et la salle à manger, son décor intérieur remarquablement préservé témoigne d’un art de vivre raffiné et délicat.

Le XVIIe siècle côté jardin

Visite libre du Domaine

Interprétation magistrale de l’art du potager fleuri, le potager de Saint-Jean de Beauregard fait partie des destinations préférées des amateurs de jardin du monde entier. Prolongement naturel du pigeonnier et typique des potagers du XVIIe siècle, il a été entièrement restauré d’après les plans d’origine conservés dans les archives. Dans ce véritable jardin des délices,

les fleurs et les fruits jouent à cache-cache avec les légumes rares et oubliés, entre serres à raisin et à semis, sauts de loup, bassin, fruitier et chambre de conservation du raisin.

Septembre y est plus que jamais synonyme d’abondance et l’occasion de découvrir ses collections de dahlias, de cucurbitacées et d’arbres fruitiers centenaires.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint Jean de Beauregard 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne

samedi 21 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 22 septembre 2019 – 10h00 à 14h00

dimanche 22 septembre 2019 – 14h00 à 18h00