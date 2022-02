Fête des Plantes de Printemps de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean-de-Beauregard, 1 avril 2022 10:00, Saint-Jean-de-Beauregard.

1 – 3 avril Sur place Normal 14€ – Réduit 11€* – Gratuit jusqu’à 18 ans

*Paysagistes, membres de Sociétés et d’Écoles d’Horticulture, personnes handicapées, familles nombreuses, groupes à partir de 15 personnes sur réservation préalable uniquement. info@chateaudesaintjeandebeauregard.com

Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens.

Un spectacle végétal unique à Saint-Jean.

La Fête des Plantes de Printemps fera son retour à Saint-Jean les 1er, 2 et 3 avril 2022. A l’occasion de ce rendez-vous horticole unique en France, plus de 200 exposants seront présents ! Vous pourrez alors acquérir les végétaux les plus beaux et les plus rares chez les meilleurs pépiniéristes européens ainsi que du mobilier, des vêtements et de la décoration de grande qualité chez les créateurs de l’art de vivre au jardin.

Au premier rang cette année : les plantes spectaculaires ! Forme originale, couleur unique, feuillage insolite, odeur puissante ou taille démesurée, ces plantes d’exception structurent vos espaces verts et font l’admiration de tous. Demandez des conseils personnalisés pour choisir au mieux les végétaux à planter : nature de la terre, exposition au soleil et au vent, entretien…tout sera analysé pour vous guider et embellir votre jardin.

Comme à chaque édition, la remise des Prix et Trophées honorera les pépiniéristes les plus méritants. Conférences, animations et ateliers vous permettront de découvrir et d’apprendre encore plus sur la botanique et ses secrets.

La vie rêvée d’un jardinier à trente minutes au sud de Paris.

Château de Saint-Jean-de-Beauregard rue du Château, 91940 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne

vendredi 1er avril – 10h00 à 18h00

samedi 2 avril – 10h00 à 18h00

dimanche 3 avril – 10h00 à 18h00

Château de Saint-Jean de Beauregard