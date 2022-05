Fête de la Création et des Métiers d’Art Château de Saint-Jean de Beauregard, 10 juin 2022 14:00, Saint-Jean-de-Beauregard.

10 – 12 juin Sur place Normal 10€ – Réduit 8€* – Gratuit jusqu’à 18 ans

*Artisans sur présentation de leur carte professionnelle, étudiants, personnes âgées de plus de 65 ans et familles nombreuses. Groupes à partir de 10 personnes sur réservation préalable uniquement.

Une formidable occasion de rencontrer 80 créateurs pour découvrir des cadeaux uniques à la portée de tous !

Boutique de cadeaux éphémère à Saint-Jean.

Depuis treize ans, la Fête de la Création et des Métiers d’Art ouvre ses portes à Saint-Jean chaque printemps. Pendant trois jours, plus de 80 artisans d’art vous accueillent chaleureusement et vous font découvrir leurs incroyables talents. Les 10, 11 et 12 juin prochains venez dénicher des perles rares et acquérir des produits uniques, accessibles à tous les budgets.

En panne d’idées cadeaux ? Cet événement regorge de créations de qualité. Dans cette boutique éphémère au grand air vous trouverez des présents originaux et porteurs de sens. Bijoux, maroquinerie, déco, luminaires, accessoires de modes, articles pour les enfants, peinture, sculpture… une véritable mine d’or de cadeaux faits-main, « made in France » et personnalisés.

Vous vivrez également des moments de partage avec les artisans et ferez des rencontres enrichissantes. Vous découvrirez le fabuleux savoir-faire de ces artistes au travers de nombreuses démonstrations et de plusieurs ateliers, ouverts aux petits comme aux grands. Soufflage de verre, vannerie, tissage, modelage de porcelaine, teinture et d’autres activités vous présenteront les techniques traditionnelles et les gestes oubliés.

La remise des Prix récompensera l’esthétisme, la technicité ainsi que la créativité des œuvres présentées. Attribués par un jury spécialiste du monde de l’art et des métiers d’art ainsi que par le public, ils primeront les exposants pour leur excellence.

A vos agendas, c’est Noël avant l’heure !

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint Jean de Beauregard 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne

vendredi 10 juin – 14h00 à 19h00

samedi 11 juin – 10h00 à 19h00

dimanche 12 juin – 10h00 à 19h00