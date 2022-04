Chasse aux Oeufs de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard, 17 avril 2022 14:00, Saint-Jean-de-Beauregard.

17 et 18 avril Sur place Normal 8€ – Réduit 6€* – Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Supplément de 2€ pour la visite guidée de l’intérieur du Château et du pigeonnier.

Des chocolats pour les enfants gourmands !

Venez célébrer Pâques à Saint-Jean !

Les cloches de Pâques approchent et comme chaque année elles vont semer des centaines d’œufs factices dans le parc du Domaine. Les 17 et 18 avril, venez avec vos chérubins et aventurez-vous dans les bois du Château de Saint-Jean de Beauregard pour dénicher 5 œufs blancs et 1 précieux œuf jaune ! Vous pourrez ensuite les échanger contre de délicieux chocolats à déguster. Nos Chasses aux Oeufs grandeur nature sont ouvertes aux enfants de 3 à 10 ans, sans réservation préalable.

Et pour continuer de s’amuser, une multitude de jeux et activités seront proposées : atelier culinaire autour du chocolat, fabrication de fleurs en crépon, course des Œufs Olympique, concours de dessin…

Les enfants pourront également rencontrer les animaux du Château ! Poules, poussins, moutons et agneaux feront briller les yeux des petits et retomber en enfance les plus grands. Les 100 000 bulbes en fleurs coloreront les allées et mèneront les visiteurs jusqu’au jardin potager, au Château et au pigeonnier pour une intéressante visite guidée.

Un moment gourmand et divertissant en famille à ne surtout pas manquer !

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint Jean de Beauregard 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Essonne

dimanche 17 avril – 14h00 à 18h00

lundi 18 avril – 14h00 à 18h00