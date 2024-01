SOIRÉE CONVIVIALE Salle des fêtes Saint-Jean-d’Assé, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Soirée conviviale bar, musique et jeux.

En partenariat avec la brasserie Mage Malte de Mamers. Soirée bar musique et jeux en bois.

Planche apéro.

Groupes Dock West et Backson et DJ Hartron.

Sur réservation.

EUR.

Salle des fêtes Rue Pierre Gagneau

Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire



