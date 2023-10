Course et marche pour Octobre rose Saint-Jean d’Angely Saint-Jean-d’Angély Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Jean-d'Angély Course et marche pour Octobre rose Saint-Jean d’Angely Saint-Jean-d’Angély, 7 octobre 2023, Saint-Jean-d'Angély. Course et marche pour Octobre rose Samedi 7 octobre, 10h00 Saint-Jean d’Angely Courir et marcher pour sensibiliser au dépistage et à la prévention du cancer du sein

Animation musicale et ravitaillement sur le parcours.

Animation musicale et ravitaillement sur le parcours.

Récupération musculaire au stand bien-être du village prévention santé. Saint-Jean d'Angely Saint-Jean d'Angely, place de l'hôtel de ville Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T14:00:00+02:00

