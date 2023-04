Fête de la Nature – Concours photo Saint-Jean-d'Angély Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Charente-Maritime . Concours photo ouvert à tous qui s’organise en trois catégories : grand public, associations et scolaires angériens. Captez paysages, faune, flore… et laissez libre cours à votre créativité sur le thème : La nature en ville. +33 5 46 25 09 72 Saint-Jean-d’Angély

