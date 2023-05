La Saint Jammoise Maison pour tous, 11 juin 2023, Saint-Jammes.

Le club VTT Saint-Jammois vous propose de pédaler sur les sentiers du Béarn, au programme :

VTT circuits balisés : 25 km et 280 m D+/ 38 km et 560 m D+/ 47 km et 800 m D+/ 58 km et 950 m D+.

VTT Famille balisé : sur le parcours marche : 6 km.

GRAVEL circuit NON balisé (trace GPS) : circuit 64 km 850 m D+.

Rando Course non chronométrée/Marche balisée : 6 km, 9 km ou 11 km.

Ravitaillement gourmand sur le parcours accueil café et petits gâteaux et une boisson offerte à l’arrivée. Départ de la salle polyvalente Aymé Capdebosc à Saint Jammes à partir de 8h. Inscription en ligne ou sur place, sauf Gravel : uniquement en ligne..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Maison pour tous

Saint-Jammes 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Jammois mountain bike club proposes you to pedal on the trails of Béarn, on the program:

MTB marked circuits: 25 km and 280 m D+/ 38 km and 560 m D+/ 47 km and 800 m D+/ 58 km and 950 m D+.

Mountain bike Family : on the walking course : 6 km.

GRAVEL NON-marked circuit (GPS track): 64 km circuit 850 m D+.

Rando Course non timed/Marked walk : 6 km, 9 km or 11 km.

Gourmet refreshments on the course, coffee and cakes and a drink offered at the finish. Departure from the multipurpose hall Aymé Capdebosc in Saint Jammes from 8 am. Registration online or on site, except for Gravel : only online.

El club BTT de Saint-Jammois le ofrece la posibilidad de pedalear por los senderos de la región de Béarn:

Circuitos BTT balizados: 25 km y 280 m D+/ 38 km y 560 m D+/ 47 km y 800 m D+/ 58 km y 950 m D+.

BTT familiar: en la ruta de senderismo: 6 km.

Circuito GRAVEL NO balizado (track GPS): circuito de 64 km y 850 m D+.

Senderismo no cronometrado/marcado: 6 km, 9 km u 11 km.

Refrescos gourmet en el recorrido, incluidos café y pasteles, y una bebida gratuita en la meta. Salida de la sala polivalente Aymé Capdebosc de Saint Jammes a partir de las 8 h. Inscripciones en línea o in situ, excepto para Gravel: sólo en línea.

Der Mountainbike-Club Saint-Jammois schlägt Ihnen vor, auf den Wegen des Béarn in die Pedale zu treten, auf dem Programm stehen:

MTB markierte Strecken: 25 km und 280 m D+/ 38 km und 560 m D+/ 47 km und 800 m D+/ 58 km und 950 m D+.

Markiertes Familien-Mountainbike: auf der Wanderstrecke: 6 km.

GRAVEL Rundkurs NICHT markiert (GPS-Track): Rundkurs 64 km 850 m D+.

Rando Lauf ohne Zeitmessung/Marsch mit Markierung: 6 km, 9 km oder 11 km.

Verpflegung auf der Strecke: Kaffee und Kuchen und ein kostenloses Getränk bei der Ankunft. Start von der Mehrzweckhalle Aymé Capdebosc in Saint Jammes ab 8 Uhr. Anmeldung online oder vor Ort, außer Gravel: nur online.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN