Les Visites du Jeudi > Artiste de la Baie 7 rue de la Libération, 15 juin 2023, Saint-James.

Edition d’art – décoration

Victoire, artiste digitale crée des tableaux pour la décorations sur le thème de la baie du Mont-Saint-Michel.

Rendez-vous tous les jeudis, du 15 juin au 7 septembre, de 15h à 18h..

Vendredi 2023-06-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-07 18:00:00. .

7 rue de la Libération Artiste de la Baie

Saint-James 50240 Manche Normandie



Art edition – decoration

Victoire, digital artist creates paintings for decoration on the theme of the Mont-Saint-Michel bay.

See you every Thursday, from June 15th to September 7th, from 3pm to 6pm.

Edición de arte – decoración

Victoire, artista digital, crea cuadros para decoración sobre el tema de la bahía del Mont-Saint-Michel.

Reúnase con ella todos los jueves, del 15 de junio al 7 de septiembre, de 15.00 a 18.00 h.

Kunstverlag – Dekoration

Die Digitalkünstlerin Victoire erstellt Bilder für Dekorationen zum Thema « Bucht von Mont-Saint-Michel ».

Treffpunkt jeden Donnerstag, vom 15. Juni bis zum 7. September, von 15 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche