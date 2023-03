Ateliers Saint-James > Journée européennes des métiers d’art, 27 mars 2023, Saint-James .

Ateliers Saint-James > Journée européennes des métiers d’art

Lieu-dit Beaufour Saint-James Manche

2023-03-27 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-27 16:30:00 16:30:00

Saint-James

Manche

.

Visite des Ateliers SAINT JAMES, Savoir-Faire d’Excellence.

DÉCOUVREZ LE SECRET DE FABRICATION DU PLUS CELEBRE DES PULLS MARINS FRANCAIS

SAINT JAMES vous invite à découvrir leur savoir-faire traditionnel de la fabrication du véritable pull marin et de la marinière en vous ouvrant les portes de leurs ateliers, à deux pas du Mont Saint-Michel.

Depuis 1889, SAINT JAMES perpétue la tradition artisanale française dans la confection textile.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, venez découvrir une histoire et un savoir-faire unique !

Pour profiter pleinement de ce moment, les visites sont limitées à 15 personnes par groupe.

Merci de vous présenter 15mn avant l’heure prévue directement à la Boutique afin de recevoir des badges visiteurs.

Programme : histoire de la Marque, description des matières premières utilisées, visite au coeur des ateliers, découverte de la confection des vêtements, du savoir-faire et des métiers d’exception, passage libre en boutique.

caroline.collin@saint-james.fr +33 7 87 19 05 47 https://fr.saint-james.com/

Saint-James

