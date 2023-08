« Au-delà des rêves littoraux » Anna Margotin expose ses toiles à l’huile, aquarelles et dessins de techniques différentes Galerie de l’Abbaye de St Jacut de la Mer (3 Rue de l’Abbaye, 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer) Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Anna Margotin expose ses toiles à l’huile, aquarelles et dessins de techniques différentes Galerie de l’Abbaye de St Jacut de la Mer (3 Rue de l’Abbaye, 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer) Saint-Jacut-de-la-Mer 22 septembre – 10 octobre Une excursion riche en couleurs et lumière autour de nos côtes et encore plus loin des paysages littoraux, vers un monde fantastique, issus de l’imagination d’une artiste de renommée internationale 22 septembre – 10 octobre 1

https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/exposition-anna-margotin-2023 Anna Margotin expose ses toiles à l’huile, aquarelles et dessins de techniques différentes à l’Abbaye de St Jacut de la Mer du 22 septembre au 10 octobre 2023 Une excursion riche en couleurs et lumière autour de nos belles côtes de granit rose et d’émeraude qui font rêver et encore plus loin des paysages littoraux, peints aux pinceaux rapides, audacieux et délicats, vers un monde fantastique, issus de l’imagination d’une artiste multidisciplinaire de renommée internationale Anna Margotin est une artiste multidisciplinaire de renommée internationale, elle exerce depuis 1989, diplômée de l’Ecole national de Beaux-Arts de Russie comme professeur d’art plastique, travaille avec les collectionneurs et entreprises du monde entier pour les projets commerciaux différents, ses œuvres se trouvent aujourd’hui dans des collections privées en Europe, Etats-Unis et Russie. En 9 ans de vie en Bretagne elle a créé environ 500 toiles et un millier de dessins, des œuvres de sujets et genres variés. Son univers artistique est très diversifié, particulièrement vif et délicat. La couleur et la ligne y jouent un rôle essentiel en fondant une atmosphère harmonieuse et équilibrée. Cette légèreté est le bénéfice d’une maîtrise technique surprenante qui lui donne la possibilité de perfectionner son style inimitable considéré par l’artiste comme «Amuse-pinceaux». Ses dessins improvisés en «Amuse-stylo/crayons» ouvrent la porte d’un monde étonnant plein d’humour et d’allégories. Anna considère son métier comme un mode de vie, comme un état d’esprit, en étant persuadée que la magie de l’art est vraiment capable de rendre le monde beaucoup plus joyeux. Info pratique Durant 20 jours une partie de l’atelier d’Anna Margotin va «déménager» à l’Abbaye. Pendant cette période, une centaine de ses toiles et œuvres graphiques de formats et techniques différentes alliés par sa manière singulière et remarquable de traiter la ligne et la couleur vont être exposées à la Galerie. Réalisées en dehors de ses nombreuses commandes et projets commerciaux, tous ces tableaux sont sortis du fond du cœur en toute liberté sans calcul mercantile comme un besoin vital et inconditionnel déclenché par une forte envie d’immortaliser ses impressions et de l’ambiance du moment présent. Généralement, l’artiste fait seulement 1-2 expo ouverte au public par an et quelques ventes privées réservées aux professionnels. C’est la 7e année consécutive qu’Anna expose à l’Abbaye, un lieu unique, multiculturel, dont elle trouve l’atmosphère inspirante, spirituelle et relaxante, qui favorise sa curiosité artistique et intensifie sa productivité. Cette collaboration durable s’est transformée en une belle amitié, certaines de ses créations consacrées à l’Abbaye et ses alentours, accompagnent le quotidien de l’établissement : une fresque issue d’une de ses toiles décore la salle du Guildo, des papiers peints issus de ses dessins sont présentés dans quelques chambres, les reproductions de quelques-unes de ses œuvres illustrent les supports publicitaires… La nouvelle exposition d’Anna réunit ses univers variés: paysages peints en plein air, natures mortes et bouquets du jardin, des portraits fantastiques peints avec une douce ironie en tout réalisme, aquarelles illustratives réalisées en traversant la Bretagne, dessins allégoriques issus de son imagination qui mélangent parfois un conte de fée avec la réalité ou représentant un monde d’un enfant rêveur. La plupart de ses improvisations graphiques ont été créées loin de la France durant ses voyages d’affaires au cours des deux dernières années, elles sont déjà appréciées par les collectionneurs. L’artiste va nous présenter les nouvelles œuvres des cycles « La persistance des souvenirs » et «Jouets» ainsi que des nouvelles séries comme «L’Hermine voyageuse» et «Contes de quatre saisons». Faisons alors une balade de rêve autour de nos côtes dans des endroits où elle pose son chevalet, profitons des vues littorales et des coins beaucoup plus modestes, comme si ses toiles se développent en fenêtres ouvertes. Elle nous invite également de découvrir la vie discrète d’objets simples qui mènent leur propre existence mystérieuse et de plonger dans ces créations artistiques, dans le monde où la joie de la vie s’associe avec légère tristesse. Cette exposition ne sera pas aussi statique que les autres : les nouvelles œuvres créées sur place seront présentées à la Galerie. L’artiste souhaitera partager avec public l’alchimie et le bonheur de la création spontanée. L’exposition aura lieu à la Galerie de l’Abbaye de St Jacut de la Mer (3 Rue de l’Abbaye, 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer) – Du 22 septembre au 10 octobre 2023 – Ouvert tous les jours de 10H à 18H. – L’entrée libre Activités proposées : -Exposition les toiles à l’huile, aquarelles et dessins des techniques et formats différentes. Vente d’œuvres sur place. -Création non-stop : improvisations, réalisation sur commande, portraits à la demande. 