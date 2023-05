Sortie nature : Découverte du sentier de découverte de l’ENS Coteau des Petits sablons Lieu-dit Les Petits Sablons, 26 mai 2023, Saint-Jacques-de-Thouars.

Le sentier de découverte de l’Espace Naturel Sensible Coteau des Petits sablons vient d’être aménagé avec des équipements pédagogiques tous neufs. Venez les parcourir lors de leur inauguration..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . EUR.

Lieu-dit Les Petits Sablons Parking ENS Coteau des Petit sablons

Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The discovery trail of the Espace Naturel Sensible Coteau des Petits sablons has just been fitted out with brand new educational equipment. Come and visit them during their inauguration.

El sendero de descubrimiento del Espace Naturel Sensible Coteau des Petits sablons acaba de ser dotado de flamantes equipamientos pedagógicos. Venga a verlos durante su inauguración.

Der Entdeckungspfad des sensiblen Naturraums Coteau des Petits sablons wurde gerade mit brandneuen pädagogischen Einrichtungen ausgestattet. Erkunden Sie ihn bei der Einweihung.

Mise à jour le 2023-05-11 par Maison du Thouarsais