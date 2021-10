Saint-Jacques-de-la-Lande Salle des lumières EpiCondorcet Ille-et-Vilaine, Saint-Jacques-de-la-Lande Racine se répète Théâtre de la Gâterie. Théâtre Ici et là! Salle des lumières EpiCondorcet Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Racine se répète Théâtre de la Gâterie. Théâtre Ici et là! Salle des lumières EpiCondorcet, 20 février 2022 15:00, Saint-Jacques-de-la-Lande Dimanche 20 février 2022, 15h00 Sur place Tarif 4 et 2 € fettaar.35@gmail.com, 0612492379 L'amour n'est pas un oiseau qu'on met en cage. Mais lorsque la cage s'ouvre, il arrive que l'oiseau meurt. Racine se répète par le théâtre de la Gâterie. Oreste aime Hermione. Pyrrhus aime Andromaque. Pierre aime l'une. Clarisse aime l'autre. Les acteurs aiment Racine et répètent ses tragédies. L'amour n'est pas un oiseau qu'on met en cage. Mais lorsque la cage s'ouvre, il arrive que l'oiseau meurt.

Détails Heure : 15:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Jacques-de-la-Lande Autres Lieu Salle des lumières EpiCondorcet Adresse 10, rue François Mitterrand 35136 Saint Jacques de la Lande Ville Saint-Jacques-de-la-Lande lieuville Salle des lumières EpiCondorcet Saint-Jacques-de-la-Lande