Un Breizh Drone Show au salon TECH & PLAY Parc Expositions Rennes, 4 octobre 2019 19:30, Saint-Jacques-de-la-Lande.

4 et 5 octobre 2019 Sur place 15 euros https://www.techandplay.eu/

TECH & PLAY accueille le samedi 5 octobre le 1er Breizh Drone Show. Un e ve nement ine dit en Bretagne qui sera le the âtre de la 1ère Breizh Drone Cup et du lancement du Drone Soccer en France.

TECH & PLAY, salon hybride et cre ateur de passerelles entre l’usage professionnel et personnel de l’innovation, organise le samedi 5 octobre le premier Breizh Drone Show.

Un e ve nement ine dit en Bretagne qui sera le the âtre de la 1ère Breizh Drone Cup, une course de drones re unissant les meilleurs pilotes du moment, et du lancement officiel du Drone Soccer en France, la nouvelle discipline techno-sportive venue de Core e du Sud. De monstrations, initiations, Village Makers, FabLab, DJ, animateurs et jeux de lumières seront e galement au rendez-vous du Breizh Drone Show qui animera le village « Play » pendant toute la journe e du samedi et cassera ainsi un peu plus les codes des traditionnels salons de die s à l’innovation.

C’est pour rendre l’innovation accessible et en faciliter son usage que Pascal Roignau, fondateur de l’agence FairePlay, a eu l’ide e du salon TECH & PLAY organise les 4 et 5 octobre au Parc des expositions de Rennes. Parce que l’innovation fait aujourd’hui partie de notre quotidien aussi bien professionnel que prive , TECH & PLAY a e te conçu comme un festival, de manière hybride, et s’organise autour de diffe rents villages :

cinq « TECH » et un « PLAY » de die aux loisirs. Le samedi 5 octobre, le Village « Play » se transformera en Breizh Drone Show, tout un programme.

La Breizh Drone Cup, le grand show avec les meilleurs pilotes français

8 e curies de drones sponsorise es par des entreprises (Volvo, Helsel, …) et des institutions publiques, 32 pilotes chevronne s, un circuit plonge dans le noir et parseme d’obstacles e claire s… La Breizh Drone Cup promet aux visiteurs un grand spectacle, un son et lumière à couper le souffle.

Pour cette première en Bretagne, les grands pilotes du moment ont répondu présent comme le champion du monde en titre et champion de France, Killian Rousseau (Darkex), le vice-champion de France junior, Fabien Collobert (Fabien fpv) aux côtés des Dunkan Bossion (Mrs Donuts), Julien Razzia (Razzia) et Paul Langlois (Power polo).

Conçue comme un grand spectacle avec l’appui de la société rennaise Chronomatch, une référence en France dans le domaine, la Breizh Drone Cup se déroulera en lumière et en musique avec DJ et animateurs rompus aux grands événements sportifs. Un événement partage avec le public qui, en plus de vivre en direct les courses, pourra se mettre à la place du pilote en ayant accès sur des écrans géants à ce que voit le pilote en course dans son casque FPV, mais aussi visiter les écuries, rencontrer les pilotes et assister à la remise des Prix.

Drone soccer : le quidditch arrive en France

Lors du Breizh Drone Show, le Drone Soccer sera officiellement lance en France. Pour l’occasion, le Coréen Ricky Chang, PDG du groupe Helsel, équipementier officiel du Drone Soccer, se rendra à̀ TECH & PLAY.

Originaire de Corée du Sud, cette nouvelle discipline techno-sportive de loisir s’apparente au Quidditch de la saga Harry Potter. Implante en France par l’agence FairePlay, le Drone Soccer est un mélange entre le pilotage de drone à vue et le soccer, le tout dans un espace de jeu appelé Aréna. Deux équipes de trois ou cinq joueurs s’affrontent lors de plusieurs manches de trois minutes avec un objectif : inscrire le plus de but en faisant passer le Drone Ball de son équipe dans le donut adverse.

Pour vivre l’innovation et se familiariser à ce nouveau sport de loisir, trois arénas seront installées dans le Hall 7 du Parc des expositions pour des démonstrations et des initiations proposées aux visiteurs toute la journée du samedi 5 octobre.

Un village Makers avec Makeme et le Five (FabLab Innovation Vitre Entreprises)

La communauté des Makers ne cesse de grandir en Bretagne depuis que l’événement américain Maker Faire a été propulse en France. Elle sera présente pendant TECH & PLAY avec un espace qui lui sera entièrement dédie . Pendant les 2 jours du salon, l’agence rennaise Makeme, spécialisée dans le mouvement des Makers et la démocratisation des usages numériques, animera ce village où bricoleurs, inventeurs, créateurs, artisans, hackers… pourront se retrouver autour de la créativité et de l’innovation. L’objectif sera le partage et la transmission à travers différents ateliers imaginés pour les visiteurs, qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers car de la couture à l’impression 3D, de l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle, nous sommes finalement tous des Makers.

Dans cet esprit, le village accueillera le Five (pour FabLab Innovation Vitre Entreprises). Premier FabLab créé par des entreprises en France, le Five regroupe plus de 27 entreprises adhérentes et recréera à TECH & PLAY son espace de co-working pour aborder l’innovation managériale et permettre aux visiteurs de tester ce mode de travail. Les visiteurs pourront également, dans l’esprit des Makers, assister à la fabrication du Trophée de la Breizh Drone Cup par une imprimante 3D du Five.

Parc Expositions Rennes Parc expositions rennes 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine

