TECH & PLAY, une première édition tournée vers l’Europe et l’Emploi Parc Expositions Rennes, 4 octobre 2019 10:00, Saint-Jacques-de-la-Lande.

4 et 5 octobre 2019 Sur place Entrée payante https://www.billetweb.fr/tech-and-play

Lors de la 1ère édition du salon TECH & PLAY qui aura lieu à Rennes les 4 et 5 octobre prochains, l’Europe et l’Emploi seront des thématiques prédominantes développées lors des ateliers, conférences et tables rondes. Avec la présence exceptionnelle de Marie-Pierre VEDRENNE, euro-députée et vice-présidente de la commission du commerce international du Parlement européen, le vendredi 4 octobre, c’est une vision d’une Europe innovante, grâce au dynamisme de territoires comme la Bretagne, qui lancera TECH & PLAY. Abaka, Kom&Do, Me and My BOSS… et le job dating organisé par la start-up rennaise Leeve en partenariat avec Destination Rennes Business Services, permettront, quant à eux, de favoriser le recrutement de passionnés de l’innovation, de la communication et des nouvelles technologies.

Marie-Pierre VEDRENNE, euro-députée et vice-présidente de la commission du commerce international du Parlement européen, fera l’honneur d’ouvrir le salon TECH & PLAY, le vendredi 4 octobre à 9h30. Lors de cette allocution, Marie-Pierre VEDRENNE partagera sa conviction d’une Europe innovante, grâce au dynamisme de territoires comme la Bretagne. Ensuite, la table ronde « L’Europe et le financement de l’innovation » réunira Marie-Pierre VEDRENNE, Elodie de RECY, Responsable du Bureau du Groupe Banque Européenne d’Investissement, et Clarisse LE COURT, fondatrice de Claripharm. Un moment d’échanges sur leur expérience commune des programmes d’investissement européens et plus largement sur les conditions d’accélération de l’innovation. Une table ronde sous forme de regards croisés sur l’accélération du développement de la région Bretagne grâce aux mécanismes de financement européens.

Lancement du challenge européen « Atlantic For Good »

C’est à TECH & PLAY que sera présenté le challenge « Atlantic For Good » qui fédère les synergies des villes, entreprises et startups à impact de l’Arc Atlantique européen, qui ont à coeur de renforcer leurs liens et de promouvoir le progrès social et économique en répondant aux défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui. Atlantic For Good est évènement à l’initiative de l’agence Skillfools (organisatrice du Breizh Hacking) avec le soutien de l’association Atlantic Cities. Les start-up sélectionnées viendront ensuite pitcher devant un jury lors de la grande finale qui aura lieu fin janvier 2020 à Brest.

Innovation et emploi également au programme de TECH & PLAY

Abaka, Kom&Do, Me and My BOSS… les acteurs régionaux des ressources humaines ont répondu présent pour cette 1ère édition de Tech & Play. Outre leur présence au salon, ils animeront des ateliers pratiques tels que « Digital plus humain : recrutez avec l’IH ! » (Me and My boss), « Intégrer des compétences sans les recruter ? (Re)découvrez les nouvelles formes de travail » (Kom & Do), ou encore « Linkedin, comment l’utiliser à bon escient pour recruter comme pour chercher du travail ? » (Abaka)… Ces mêmes entreprises participeront, aux côtés d’Arka studio, Insaniam, Up Up et d’autres exposants, au job dating organisé par la start-up rennaise Leeve avec le partenariat de Destination Rennes Business Services, la plateforme de l’emploi de la métropole rennaise sur recrutement-rennes.com.

Le samedi 5 octobre, de 14h à 17h, les personnes passionnées par l’innovation, la communication et les nouvelles technologies qui souhaitent trouver le job de leur rêve pourront participer à des sessions de recrutement de de 5 à 15’. Les inscriptions se font dès aujourd’hui via le site internet www.techandplay.eu en cliquant sur “Inscription au Job Dating”, les participants doivent remplir un formulaire et choisir les entreprises qui leur correspondent le plus. Les visiteurs non-inscrits pourront continuer à s’inscrire sur le salon sur le stand de Leeve, dans la mesure de places disponibles…

Programme complet sur https://www.techandplay.eu/Programme.html

Parc Expositions Rennes Parc expositions rennes 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine

vendredi 4 octobre 2019 – 10h00 à 20h00

samedi 5 octobre 2019 – 10h00 à 20h00