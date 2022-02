Gagner du terrain #3 à La Pilate (Courrouze / Pigeon Blanc) Maison de quartier Hubertine Auclert Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Gagner du terrain #3 à La Pilate (Courrouze / Pigeon Blanc) Maison de quartier Hubertine Auclert, 5 mars 2022 14:00, Saint-Jacques-de-la-Lande. 5 mars – 3 avril Sur place Gratuit, sur inscription alice.ticos@cuesta.fr, 06 78 97 40 89 3 nouveaux rendez-vous pour imaginer de nouveaux espaces de jeux, de rencontre et de convivialité à La Courrouze (Pilate) // GAGNER DU TERRAIN est une méthode ludique, artistique et participative, qui permet à chacun de contribuer aux choix d’aménagement et de s’approprier les espaces publics de La Courrouze. Dans le prolongement du quartier Pigeon-Blanc de Saint-Jacques-de-la-Lande, le secteur de La Pilate fait pleinement partie de La Courrouze.

Habitants, commerçants, associations, entreprises, rejoignez-nous pour partager vos envies et imaginer votre quartier ! > SAMEDI 5 MARS DE 14H À 17H – ATELIER DÉFI “VILLE NATURE” Quelle place pour la nature dans le quartier ? jouer ? respirer ? se nourrir ? produire de l’énergie ? décorer ? se détendre ? préserver ? habiter la biodiversité ? réparer les sols pollués ? faire du sport ? Quels aménagements prévoir ? Quels jeux « naturels » imaginer, notamment dans le parc de la Pilate ?

En salle et balade dans le quartier. > SAMEDI 19 MARS DE 14H À 17H – ATELIER 3 DÉFIS « Mémoire » Comment raconter la mémoire du quartier ?

« Nature en ville » Quelle place pour la nature dans le quartier ?

« Haut comme 3 pommes » Comment adapter le quartier aux enfants ?

Et préparation du jeu « Pilate Playground » du 3 avril > DIMANCHE 3 AVRIL DE 14H À 18H – UN DIMANCHE AU PIGEON BLANC ! Dans le cadre de la fête de quartier « Un dimanche au Pigeon Blanc » : jeu « Pilate Playground » : jeu d’exploration où vous pourrez vous inscrire en équipe pour donner votre avis et vos idées sur le futur du quartier stand de concertation visites du quartier avec l’aménageur, explication des aménagements déjà prévus ➡️ Inscription : alice.ticos@cuesta.fr 06 78 97 40 89

➡️ Gratuit Maison de quartier Hubertine Auclert 9 rue jean-pont 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande La Courrouze Ille-et-Vilaine samedi 5 mars – 14h00 à 17h00

samedi 19 mars – 14h00 à 17h00

dimanche 3 avril – 14h00 à 18h00

Heure : 14:00 - 18:00
Age minimum 4
Age maximum 99

