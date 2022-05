Rendez-vous le 28 janvier prochain, pour votre dose d’innovation High Tech Le Carrousel du Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rendez-vous le 28 janvier prochain, pour votre dose d’innovation High Tech Le Carrousel du Crédit Agricole Ille-et-Vilaine, 28 janvier 2020 08:30, Saint-Jacques-de-la-Lande. Mardi 28 janvier 2020, 08h30 Sur place https://www.eventbrite.fr/e/billets-rendez-vous-le-28-janvier-prochain-pour-votre-dose-dinnovation-high-tech-85975112877 Le CES est LE rendez-vous annuel incontournable des startups innovantes et de l’industrie High Tech aux USA du 7 au 10 janvier prochain ! À propos de cet événement Intelligence artificielle, IoT, blockchain, véhicule autonome, e-santé, smart home… l’édition 2020 s’annonce riche et plurielle. Pour vous donner les clés de compréhension de toutes ces innovations, nous vous proposons d’assister aux retours d’expériences de nos experts et startups fraîchement débarqués de Las Vegas Le Village by CA Ille-et-Vilaine en partenariat avec Le POOOL et Bretagne Commerce International, vous donne rendez-vous : Le Mardi 28 janvier 2020 dès 8h30 au Carrousel à Saint-Jacques-de-la-Lande Inscription sur EVENTBRITE : Au plaisir de vous retrouver à notre débrief CES ! Programme de la matinée : • 8h30 : Café d’accueil au Carrousel • 8h45 – 9h00 : Introduction par NIJI & Village by CA • 9h00 – 10h10 : Grandes tendances du CES 2020 par deux speakers de Niji • 10h10 – 10h20 : Témoignage BCI par Nicolas PLANTIS, de Bretagne Commerce International • 10h20 – 11h00 : Témoignages de startups / Retours d’expériences Le Carrousel du Crédit Agricole Ille-et-Vilaine 3 rue Nicéphore Niépce, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande La Courrouze Ille-et-Vilaine mardi 28 janvier 2020 – 08h30 à 12h00

