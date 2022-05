Concert – San Salvador L’AIRE LIBRE Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Jacques-de-la-Lande

Concert – San Salvador L’AIRE LIBRE, 7 octobre 2020 20:00, Saint-Jacques-de-la-Lande. Mercredi 7 octobre 2020, 20h00 Sur place Tarifs : 5€ Sortir! + 6-12 ans / 10€ 12-18ans / 12€ réduit* / 14€ plein* *majoration de 2€ sur place https://www.lestrans.com/agenda-ubu/san-salvador/ Entre traditions revisitées et folklores réinventés, c’est à un moment unique de transe que nous vous invitons avec cette formation corrézienne qui a fortement marqué les Trans Musicales en 2019. Entre traditions revisitées et folklores réinventés, c’est à un moment unique de transe que nous vous invitons avec cette formation corrézienne qui a fortement marqué les Trans Musicales en 2019. Se décrivant comme un « chœur populaire du Massif central » San Salvador réunit trois femmes et trois hommes pour un chant polyphonique en langue occitane. Avec poésie et énergie, la performance vocale et les percussions tribales évoquant les pow-wows nord-amérindiens transcendent les textes anciens et contribuent à l’élaboration d’un véritable folklore imaginaire. Aussi intense qu’audacieux. L’AIRE LIBRE 2 place Jules Vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine mercredi 7 octobre 2020 – 20h00 à 20h30

Détails Heure : 20:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Jacques-de-la-Lande Autres Lieu L’AIRE LIBRE Adresse 2 place Jules Vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Ville Saint-Jacques-de-la-Lande lieuville L’AIRE LIBRE Saint-Jacques-de-la-Lande Departement Ille-et-Vilaine

L’AIRE LIBRE Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jacques-de-la-lande/

Concert – San Salvador L’AIRE LIBRE 2020-10-07 was last modified: by Concert – San Salvador L’AIRE LIBRE L’AIRE LIBRE 7 octobre 2020 20:00 L’AIRE LIBRE Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques de la Lande

Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine