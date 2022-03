PILATE PLAYGROUND – Gagner du terrain #3 à La Pilate Jardin de la Pilate, 3 avril 2022 14:00, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Dimanche 3 avril, 14h00 Sur place Gratuit et tout public https://my.weezevent.com/pilate-playground

Partagez vos idées pour le futur du quartier La Courrouze à Rennes en jouant à Pilate Playground !

Partagez vos idées pour le futur du quartier La Courrouze à Rennes en jouant à Pilate Playground !

✅ PILATE PLAYGROUND

A 14h30 / Durée 1h30

En famille, entre voisins, avec les copains de l’école, montez votre équipe et participez à ce grand jeu d’exploration urbaine. Connecté aux autres par un téléphone, on se balade, on observe, on se filme et on imagine le quartier demain ! Inspiré de l’Urbex et du gaming, le jeu produira un film collectif qui sera diffusé à 17h puis analysé dans les semaines suivantes pour nourrir les futurs aménagements du quartier.

Gratuit & tout public (enfants accompagnés), places limitées, vous pouvez vous inscrire seul ou en équipe (3 à 10 personnes par équipe)

➡️ Inscription : https://my.weezevent.com/pilate-playground

✅ STAND GAGNER DU TERRAIN #3

De 14h à 18h

Vous pourrez découvrir au stand tous les matériaux qui ont été récoltés depuis novembre dans le cadre de la concertation, et échanger sur le quartier.

✅ VISITE GUIDÉE DE LA PILATE

À 14h et à 16h / Durée : 30 min

Laissez-vous guider à travers les différents visages de la Pilate pour découvrir le projet urbain sur ce secteur de La Courrouze. Partez à la rencontre des moutons, découvrez la future passerelle qui enjambera la voie ferrée et la programmation de logements à venir.

✅ VISITE DU PASSÉ

Sans la Pilate Rennes n’aurait pas d’Horizon ! Et oui, le plus grand immeuble de Rennes a été préfabriqué dans une usine du quartier. Du maraîchage à la laiterie, du béton à la chimie, la Pilate a déjà vécu plusieurs vies. Venez participer à une visite entre histoires et mémoires guidée par Adrien Lecoursonnais, poète urbain et médiateur culturel.

// GAGNER DU TERRAIN est une méthode ludique, artistique et participative, qui permet à chacun de contribuer aux choix d’aménagement et de s’approprier les espaces publics de La Courrouze. Dans le prolongement du quartier Pigeon-Blanc de Saint-Jacques-de-la-Lande, le secteur de La Pilate fait pleinement partie de La Courrouze.

Habitants, commerçants, associations, entreprises, rejoignez-nous pour partager vos envies et imaginer votre quartier !

Jardin de la Pilate 15 rue de la pilate 35136 St-Jacques de la Lande 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande La Courrouze Ille-et-Vilaine

dimanche 3 avril – 14h00 à 18h00