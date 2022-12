Peel Dream Magazine + Cool Sounds Atelier de La Petite Rennes, 5 février 2023 16:00, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Dimanche 5 février 2023, 16h00 Sur place de 4 à 10€ https://www.despieschicaillent.com/concert/cool-sounds-peel-dream-magazine/, dpc.asso@hotmail.com, 0664004837

Cool Sounds passe habilement de l’indie-rock, à la pop des années 80, au funk joyeux et à l’alt-country, avec une touche de légèreté qui dissimule l’écriture réfléchie et perspicace de son leader.

présente en collab’ avec La Petite Rennes et en partenariat avec les Tombées de la Nuit :

COOL SOUNDS (Melbourne- Australie / Indie pop/ Chapter Music)

Cool Sounds est le projet phare de Dainis Lacey, surdoué australien de la pop. Avec quatre albums à ce jour, Cool Sounds passe habilement de l’indie-rock, à la pop des années 80, au funk joyeux et à l’alt-country, avec une touche de légèreté qui dissimule l’écriture réfléchie et perspicace de Lacey.

Bandcamp : https://coolsounds1.bandcamp.com/

Clip « Hello, Alright, You Got That? » : https://urlz.fr/k1Q4

Clip « 6 Or 7 More » : https://urlz.fr/k1Q9

PEEL DREAM MAGAZINE (Los Angeles USA / Dream pop / Tough Love Records)

Le soleil toujours brillant de Los Angeles se reflète bien dans la musique de Peel Dream Magazine. Cette musique funky smooth imprégnée de boîtes à rythmes des années 70, de vibraphones et de harpes numériques est l’œuvre de Joseph Stevens, que l’on peut appeler le « professeur fou ». Joseph crée un monde fantastique qui lui est propre. Détaché de toute réalité, il met ses rêves en musique, entraînant dans ce voyage tous ceux qui écoutent sa musique.

Le meilleur exemple en est le tout dernier album Pad, une œuvre merveilleuse qui peut faire penser aux High Llamas ou encore à Stereolab. Pad a reçu d’énormes éloges de la part de la presse comme Pitchfork, NPR et Stereogum.

Ce disque est excellent pour traverser les journées grises de l’hiver rennais.

Bandcamp : https://peeldreammagazine.bandcamp.com/music

Clip « Pictionary » : https://urlz.fr/k1QU

INFOS PRATIQUES :

Ouverture des portes : 16h00

Atelier de La Petite Rennes

42 rue des Munitionnettes à RENNES

Métro Ligne B – Arrêt La Courrouze

Bus ligne C6 – Arrêt Coeur de Courrouze

Privilégiez le vélo et les transports en commun

BILLETTERIE :

Tarif plein : 10€

Tarif adhérent.es Des Pies Chicaillent et La Petite Rennes : 8€

Tarif carte Sortir! : 4€

Billetterie par ici : https://urlz.fr/k1Rp

