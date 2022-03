Saint-Jacques de Compostelle, dans les pas du pèlerin Lançon-Provence Lançon-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-04-06 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-06 20:30:00 20:30:00 Médiathèque du Roulage 3 Boulevard Victor Hugo

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône Lançon-Provence Conférence de Sabine Lauret, bloggeuse littéraire.



Après avoir parcouru plus de 800 km sur les chemins français, espagnols et portugais, Sabine Lauret partage son expérience du pèlerin moderne. Sur les pas du pèlerin moderne +33 4 90 42 98 30 Conférence de Sabine Lauret, bloggeuse littéraire.



