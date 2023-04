15ème Saint-Izaire Blues Festival, 29 juillet 2023, Saint-Izaire.

Le Saint-Izaire Blues Festival revient pour une édition haute en couleur. 15ème édition d’un festival qui parmi d’autres, s’attache à rester avant tout un événement convivial et champêtre..

2023-07-29

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie



The Saint-Izaire Blues Festival returns for a colorful edition. 15th edition of a festival which among others, tries to remain above all a convivial and rural event.

El Festival de Blues de Saint-Izaire vuelve para una edición llena de color. 15ª edición de un festival que, entre otras cosas, se esfuerza por seguir siendo ante todo un acontecimiento convivial y rural.

Das Saint-Izaire Blues Festival kehrt mit einer farbenfrohen Ausgabe zurück. ausgabe eines Festivals, das unter anderem darauf bedacht ist, vor allem ein geselliges und ländliches Ereignis zu bleiben.

