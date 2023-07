Il était une fois ….pique nique conté au bord de l’eau Saint-Izaire, 19 juillet 2023, Saint-Izaire.

Saint-Izaire,Aveyron

Animation sur le thème du conte pour petits et grands tout au long du chemin du moulin de Gos à la plage du Poujol (au bord du Tarn)..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie



Storytelling activities for young and old along the path from the Moulin de Gos to Le Poujol beach (on the banks of the Tarn).

Cuentacuentos para grandes y pequeños a lo largo del camino que va del Moulin de Gos a la playa de Le Poujol (a orillas del Tarn).

Animation zum Thema Märchen für Groß und Klein entlang des Weges von der Mühle von Gos bis zum Strand von Poujol (am Ufer des Tarn).

