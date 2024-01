Téléthon Saint-Izaire, dimanche 4 février 2024.

Téléthon Saint-Izaire Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04

fin : 2024-02-04

Comme chaque année, les associations de Saint-Izaire organisent un repas au bénéfice du Téléthon.

Menu Salade, Daube avec frites, fromage blanc et fouace. Vin et café compris

Merci d’amener vos couverts et verre

15 EUR.

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie



