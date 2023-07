Rencontres internationales anti-autoritaires à St-Imier Saint-Imier – Suisse Saint-Imier, 18 juillet 2023, Saint-Imier.

★ Du 19 au 23 juillet 2023 aura lieu à Saint-Imier une rencontre pour le 150ème anniversaire du Congrès de Saint-Imier qui, en 1872, a vu la fondation de l’Internationale Anti-Autoritaire, un événement qui marqua la naissance du mouvement anarchiste organisé.

★ A ce propos se tiendront 5 jours de rencontres, conférences, concerts, séminaires et activités variées. Une opportunité pour les sympathisants/es/x libertaires, les habitants/es/x de la région et d’ailleurs et tout publics confondus, de se rencontrer, débattre, partager et vivre l’expérience des idées et des pratiques libertaires. Ce sera aussi l’occasion, pour celles et ceux qui n’ont pas encore découvert la riche histoire de ce mouvement, de connaître ses contributions aux progrès sociaux et aux luttes des derniers siècles jusque à aujourd’hui.

★ Que font les anarchistes aujourd’hu i? Quelles sont leurs idées, leurs œuvres, leurs actions ? Comment ont-ils/elles contribué à l’histoire mondiale depuis plus de 150 ans ? Que peut-on apprendre de ce concept, et pourquoi l’anarchie est-elle plus que jamais souhaitable ?

★ A cette occasion, nous souhaitons accueillir des participants/es/x venant de tous les continents. Toutes les personnes intéressées sont invitées à contribuer à l’organisation de cette rencontre pour sa réussite, dans le mode plus apte à chacun/e (partage de l’information, contribution artistique et d’idées, concours matériel, etc.).

Toutes infos pratique pour cantines, hebergements, prix libre, concerts, spectacles, accès, plan, lieux, ateliers, garderies, team care… ici : https://anarchy2023.org/fr/info/faq

