Visite apéritive de Saint-Hymer Parking de la Mairie, 25 août 2023, Saint-Hymer.

Au fil de votre découverte, vous pourrez admirer un village primé par Les Rubans du Patrimoine, pour la restauration de son Église, ouverte à cette occasion. Le travail laborieux des laveuses d’autrefois vous sera dévoilé et pour finir rencontre avec une célébrité locale : La Mère Denis.

En fin de parcours, nous poursuivrons notre échange ensemble à l’occasion d’une dégustation de cidre ou de jus de pomme.

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-08-25 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-25 13:00:00. .

Parking de la Mairie

Saint-Hymer 14130 Calvados Normandie



During your discovery, you will be able to admire a village awarded by Les Rubans du Patrimoine, for the restoration of its church, opened on this occasion. The laborious work of the washerwomen of yesteryear will be revealed to you and to finish, we will meet a local celebrity: La Mère Denis.

At the end of the tour, we will continue our exchange with a tasting of cider or apple juice.

Be careful, alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation.

Mientras descubre el pueblo, podrá admirar la restauración de su iglesia, galardonada con el premio « Rubans du Patrimoine » e inaugurada para la ocasión. Conocerá el laborioso trabajo de las lavanderas de antaño y, por último, a una celebridad local: La Mère Denis.

Al final de la visita, continuaremos nuestro intercambio con una degustación de sidra o zumo de manzana.

Cuidado, el abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

Auf Ihrer Entdeckungsreise können Sie ein Dorf bewundern, das für die Restaurierung seiner Kirche mit dem Preis « Rubans du Patrimoine » (Bänder des Kulturerbes) ausgezeichnet und bei dieser Gelegenheit geöffnet wurde. Die mühsame Arbeit der Waschfrauen von einst wird Ihnen gezeigt und zum Schluss treffen Sie auf eine lokale Berühmtheit: Mère Denis.

Am Ende des Rundgangs setzen wir unseren Austausch bei einer Apfelwein- oder Apfelsaftverkostung fort.

Achtung: Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche