Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire EUR 0 0 Les Amis de la maison du blé et du pain organisent comme chaque année la Saint Honoré. Au programme, vente de pains et brioches à partir de 10h30. +33 3 85 91 57 09 Les Amis de la maison du blé et du pain organisent comme chaque année la Saint Honoré. Au programme, vente de pains et brioches à partir de 10h30. Musée du blé et du pain 2 Rue de l’Égalité Verdun-sur-le-Doubs

