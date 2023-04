Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace – Domaine Huber et Bléger 6 route du vin, 29 mai 2023, Saint-Hippolyte.

Animations proposées au Domaine Huber et Bléger : balade dans le vignoble, visite de cave, jeux viniques et dégustations commentées de millésimes anciens..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 17:00:00. 0 EUR.

6 route du vin

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est



Animations proposed at the Domaine Huber et Bléger: walk in the vineyard, visit of the cellar, wine games and commented tastings of old vintages.

Actividades propuestas en la finca Huber et Bléger: paseo por el viñedo, visita a la bodega, juegos enológicos y degustaciones comentadas de añadas antiguas.

Auf der Domaine Huber et Bléger angebotene Veranstaltungen: Spaziergang durch den Weinberg, Kellerbesichtigung, Weinspiele und kommentierte Verkostungen alter Jahrgänge.

