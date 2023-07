Balade au fil des fontaines cigaloises Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort Catégories d’Évènement: Gard

Saint-Hippolyte-du-Fort Balade au fil des fontaines cigaloises Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort, 16 septembre 2023, Saint-Hippolyte-du-Fort. Balade au fil des fontaines cigaloises 16 et 17 septembre Saint-Hippolyte-du-Fort Gratuit. Entrée libre. Départ des visites à 9h et à 14h. Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les fontaines cigaloises et leurs alimentations en eau à travers un parcours de la source jusqu’aux faubourgs. Une première boucle permet de découvrir les fontaines de la ville (1 km), complétée par la boucle des faubourgs pour les courageux. Saint-Hippolyte-du-Fort Boulevard du temple, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie https://www.facebook.com/lesamisdeclio https://www.facebook.com/lesamisdeclio https://www.facebook.com/lesamisdeclio Les treize fontaines cigaloises et leur alimentation en eau forment un ensemble depuis le XVIe siècle, toujours actif aujourd’hui (sauf sécheresse !). Parking public gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

