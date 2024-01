Visite guidée et découverte viticole en amoureux (vin, fromage et chocolat) Saint-Hippolyte, jeudi 1 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 16:00:00

fin : 2024-02-29

Romantisme, gourmandise et découverte : trois mots pour décrire cet atelier vin et chocolat qui vous est proposé par le domaine Fahrer à l’occasion de la Saint-Valentin.

Du plaisir partagé à deux.

Partez à la découverte du domaine et son histoire avec une visite guidée de cave, les vieilles cuves souterraines et l’évolution du domaine jusqu’à sa 4ème génération. Ensuite, un moment gourmand pour déguster nos vins avec un plateau de fromage et chocolat qui réveillera tous vos sens.

Vous dégusterez 4 de nos vins avec leurs parfaits accords mets et vins. Nous travaillons avec des produits locaux, frais et de saison. En partenariat avec des producteurs locaux de chocolat et fromage, nous proposons un plateau dégustation avec 2 sortes de fromage et du chocolat de la chocolaterie Stoeffel.

Quoi de mieux que de lier vin et chocolat, des produits aphrodisiaques et de plaisir.

À la fin de votre visite, un petit cadeau de souvenir de cette expérience insolite de Saint-Valentin.

Visite gratuite pour les enfants de moins de 18 ans. Formule dégustation adaptée pour les jeunes : le même plateau + 1 verre de jus de raisin (supplément de 10 € par enfant sera demandé).

Disponible en français, anglais et espagnol (une langue par créneau).

24 Route du vin

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est domaine@fahrer-fils.com



