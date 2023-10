Vide grenier brocante Saint-Hilaire-sur-Benaize Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Hilaire-sur-Benaize Vide grenier brocante Saint-Hilaire-sur-Benaize, 29 octobre 2023, Saint-Hilaire-sur-Benaize. Saint-Hilaire-sur-Benaize,Indre Le comité des loisirs de Saint Hilaire sur Benaize organise un vide grenier..

Dimanche 2023-10-29 07:00:00 fin : 2023-10-29 17:30:00. EUR. Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire



The Saint Hilaire sur Benaize leisure committee is organizing a garage sale. El comité de ocio de Saint Hilaire sur Benaize organiza una venta de garaje. Das Freizeitkomitee von Saint Hilaire sur Benaize organisiert einen Flohmarkt.

