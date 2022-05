Randonnée VVR au cœur de l’appellation Saumur-Fines-Bulles Vignoble Langlois Chateau Saint-Hilaire-Saint-Florent Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Hilaire-Saint-Florent

Randonnée VVR au cœur de l’appellation Saumur-Fines-Bulles Vignoble Langlois Chateau, 5 septembre 2020 09:00, Saint-Hilaire-Saint-Florent. Samedi 5 septembre 2020, 09h00 Sur place Devenu le rendez-vous oenotouristique incontournable en Val de Loire, VVR, orchestré par Interloire, propose pour sa 17e édition, un programme responsable http://www.vvr-valdeloire.fres maisons de fines bulles du Val de Loire livrent leurs secrets ! Sur les coteaux de vignes puis au coeur des caves troglodytiques, ou lors de dégustations géo-sensorielles, profitez d’un moment privilégié avec ces maisons. On assiste aussi au traditionnel jeu de l’Anjou : la boule de fort. Goûtez à la finesse des bulles des vins de l’appellation dont les cépages confèrent à la richesse, l’harmonie et la saveur de l’appellation depuis près de deux siècles. Pratique

• Lieu de départ : Saint-Hilaire-Saint-Florent (49)

• Appellations : saumur fines-bulles

• Parcours classique : 6,8 km, 3h30. Départs toutes les 20 min de 9h à 14h.

• Dégustation géo-sensorielle : encadrée par les élèves de l’ESTHUA pour mieux comprendre le lien entre le terroir et le vin.

• Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr

• Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant le 5 septembre : 7 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans Vignoble Langlois Chateau saint-hilaire-saint-florent 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire samedi 5 septembre 2020 – 09h00 à 16h00

Détails Heure : 09:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Hilaire-Saint-Florent Autres Lieu Vignoble Langlois Chateau Adresse saint-hilaire-saint-florent Ville Saint-Hilaire-Saint-Florent lieuville Vignoble Langlois Chateau Saint-Hilaire-Saint-Florent Departement Maine-et-Loire

Vignoble Langlois Chateau Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-saint-florent/

Randonnée VVR au cœur de l’appellation Saumur-Fines-Bulles Vignoble Langlois Chateau 2020-09-05 was last modified: by Randonnée VVR au cœur de l’appellation Saumur-Fines-Bulles Vignoble Langlois Chateau Vignoble Langlois Chateau 5 septembre 2020 09:00 Saint-Hilaire-Saint-Florent Vignoble Langlois Chateau Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire