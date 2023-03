DIVIN FROMAGE Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

DIVIN FROMAGE Saint-Hilaire-Saint-Florent, 26 mars 2023, Saumur . DIVIN FROMAGE 19 rue Leopold Palustre Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Leopold Palustre

2023-03-26 – 2023-03-26

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Leopold Palustre

Saumur

Maine-et-Loire . Dans le décor majestueux des caves troglodytiques, les visiteurs découvrent différents accords proposés autour des vins de la maison et de fromages régionaux. La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire, organise la 2ème édition de Divin Fromage, le rendez vous des passionnés de vins et de fromages. Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Leopold Palustre Saumur

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Saumur Maine-et-Loire Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Leopold Palustre Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Tarif Lieu Ville Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Leopold Palustre Saumur

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur /

DIVIN FROMAGE Saint-Hilaire-Saint-Florent 2023-03-26 was last modified: by DIVIN FROMAGE Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 26 mars 2023 19 rue Léopold Palustre Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur Maine-et-Loire