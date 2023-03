PIÈCE DE THÉÂTRE : « PANIQUE AU MINISTÈRE » Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

PIÈCE DE THÉÂTRE : « PANIQUE AU MINISTÈRE » Saint-Hilaire-Saint-Florent, 25 mars 2023, Saumur . PIÈCE DE THÉÂTRE : « PANIQUE AU MINISTÈRE » Rue des patrons Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue des patrons

2023-03-25 – 2023-03-25

Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue des patrons

Saumur

Maine-et-Loire . L’Adapei 49 est une association de parents qui gère des établissements de soins et d’accompagnements de personnes victimes de handicap intellectuel. Le comité du Saumurois de l’Adapei 49 gère localement cinq établissements pour 175 usagers de 0 à 65 ans. Le but de cet événement est de permettre d’améliorer les actions (type formation pour les aidants), et les services auprès des personnes accueillies. Le comité Saumurois de l’Adapei 49 a le plaisir de vous convier à sa soirée théâtre avec une pièce intitulée : « panique au ministère ». Pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie. Mise en scène : Annie Weic-Raud. comite-saumurois@adapei49.asso.fr +33 2 41 67 15 14 https://www.adapei49.asso.fr/ Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue des patrons Saumur

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Saumur Maine-et-Loire Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue des patrons Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Tarif Lieu Ville Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue des patrons Saumur

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur /

PIÈCE DE THÉÂTRE : « PANIQUE AU MINISTÈRE » Saint-Hilaire-Saint-Florent 2023-03-25 was last modified: by PIÈCE DE THÉÂTRE : « PANIQUE AU MINISTÈRE » Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 25 mars 2023 maine-et-loire Rue des patrons Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur Maine-et-Loire