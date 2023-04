Randonnée des Tartines, 10 avril 2023, Saint-Hilaire-LucSaint-Hilaire-Luc OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues .

2023-04-10 08:00:00 – 2023-04-10

Matin : inscription et départ individuel entre 8h et 8h30, place de l’église, 4€, café offert.

Après-midi : inscription à 14h et départ groupé à 14h30, place de l’église, 2€

Rendez-vous place de l’église au Carré Fournil

Le comité des fêtes et d’animation de Saint-Hilaire Luc vous invite à la traditionnelle randonnée des Tartines avec au programme ; circuit d’environ 13,5 km, difficulté assez difficile (fort dénivelé de 150m sur 700 mètres environ, vers mi-parcours).Circuit court de 5,6 km (inscription et départ possible jusqu’à 10h), difficulté facile. A mi-parcours, pause gourmande (sauf circuit court) ; à l’arrivée, apéritif avec tartines salées pour tous. Pain du pays, cuit au four à pain du village. L’après-midi balade commentée par le Pays d’Art et d’Histoire sur le thème de « L’évolution de nos forêts et du paysage de Haute Corrèze », circuit d’environ 3,5 km. A l’arrivée, boissons et tartines sucrées.

