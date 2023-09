Faune aquatique locale : trajectoires historiques et biodiversité de nos rivières. Dans le lit du Vianon… Saint-Hilaire-Luc, 30 septembre 2023, Saint-Hilaire-Luc.

Saint-Hilaire-Luc,Corrèze

« La conférence évoquera l’état de santé des rivières du territoire et leur évolution au cours des précédentes décennies et en tentant de retracer la trajectoire de la qualité des cours d’eau, en s’appuyant plus particulièrement sur le cas du Vianon, petite rivière typique et emblématique du territoire.

Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur la biodiversité aquatique, son évolution, et ce qu’elle signifie à une échelle plus large.

La conférence se terminera sur une perspective plus large sur l’état des rivières et les trajectoires à venir.

Tous les participants pourront achever l’après-midi autour d’un pot de l’amitié. ».

2023-09-30 fin : 2023-09-30 19:00:00. .

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« The conference will discuss the state of health of the region’s rivers and their evolution over the last few decades, and will attempt to retrace the trajectory of river quality, focusing in particular on the case of the Vianon, a typical and emblematic small river in the region.

It will also be an opportunity to examine aquatic biodiversity, its evolution and what it means on a broader scale.

The conference will conclude with a broader perspective on the state of rivers and future trajectories.

All participants can round off the afternoon with a « pot de l’amitié »

« La conferencia examinará el estado de salud de los ríos de la región y cómo han cambiado en las últimas décadas, e intentará trazar la trayectoria de la calidad de los ríos, centrándose en particular en el caso del Vianon, un pequeño río típico emblemático de la región.

También será una oportunidad para analizar la biodiversidad acuática, cómo está cambiando y qué significa a mayor escala.

La conferencia concluirá con una perspectiva más amplia sobre el estado de los ríos y las tendencias futuras.

Todos los participantes podrán redondear la tarde con un « pot de l’amitié »

« Der Vortrag wird den Gesundheitszustand der Flüsse des Gebiets und ihre Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten ansprechen und versuchen, den Weg der Qualität der Wasserläufe nachzuvollziehen, wobei insbesondere der Fall des Vianon, eines typischen und emblematischen kleinen Flusses des Gebiets, im Mittelpunkt steht.

Dies wird auch die Gelegenheit bieten, sich mit der aquatischen Biodiversität, ihrer Entwicklung und ihrer Bedeutung in einem größeren Maßstab zu beschäftigen.

Die Konferenz endet mit einem breiteren Ausblick auf den Zustand der Flüsse und die zukünftigen Wege.

Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, den Nachmittag bei einem Umtrunk ausklingen zu lassen »

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze