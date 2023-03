Théâtre – »Raconte-moi la fin » – La culture au grand jour Saint-Hilaire-les-PlacesSaint-Hilaire-les-Places OT Pays de Nexon Monts de Châlus Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

2023-04-04 20:30:00

Haute-Vienne Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne Saint-Hilaire-les-Places . « Interprète pour les tribunaux américains dans le cadre des demandes d’asile, Valeria Luiselli permet aux enfants migrants américains du sud de raconter leurs histoires et la terreur qu’ils fuient. Sur scène, Séverine Garde-Massias restituera Raconte-moi la fin accompagnée de Benjamin Grenat-Labonne qui portera avec elle cette parole. » Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Hilaire-les-Places mardi 4 avril à 20h30. Saint-Hilaire-les-Places Saint-Hilaire-les-Places

