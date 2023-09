Vide-greniers Saint-Hilaire-les-Places, 30 septembre 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

L’ Association L.A.C plaisance organise un vide-greniers autour du plan d’eau. Exposants & producteurs locaux seront présents. Animation pour enfants durant l’après-midi. Petite restauration et buvette sur place. 2€50 le mètre pour les exposants. Contactez les organisateurs pour vous inscrire..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:50:00. .

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association L.A.C plaisance is organizing a garage sale around the lake. Exhibitors and local producers will be present. Children’s entertainment in the afternoon. Snacks and refreshments on site. 2?50 per meter for exhibitors. Contact the organizers to register.

La Asociación L.A.C plaisance organiza una venta de garaje alrededor del lago. Habrá expositores y productores locales. Animación infantil por la tarde. Aperitivos y refrescos in situ. 2,50 por metro para los expositores. Póngase en contacto con los organizadores para inscribirse.

Der Verein L.A.C plaisance organisiert einen Flohmarkt rund um den Wasserplan. Aussteller & lokale Produzenten werden anwesend sein. Animation für Kinder während des Nachmittags. Kleine Snacks und Getränke vor Ort. 2,50 pro Meter für Aussteller. Kontaktieren Sie die Organisatoren, um sich anzumelden.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus