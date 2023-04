Fête des plantes de printemps, 6 mai 2023, Saint-Hilaire-la-Treille.

Journée autour du don et du partage (graines, plantes, boutures, savoirs, etc). repartez avec ce qu’il vous faut même si vous n’avez rien apporté. Animations autour des plantes, initiation à la vannerie, ateliers pour enfants, etc..

Samedi 2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. .

Saint-Hilaire-la-Treille 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Day of giving and sharing (seeds, plants, cuttings, knowledge, etc.). Leave with what you need even if you didn’t bring anything. Animations around plants, initiation to basketry, workshops for children, etc.

Una jornada para dar y compartir (semillas, plantas, esquejes, conocimientos, etc.). Váyase con lo que necesite aunque no haya traído nada. Animaciones en torno a las plantas, iniciación a la cestería, talleres para niños, etc.

Ein Tag rund um das Schenken und Teilen (Samen, Pflanzen, Stecklinge, Wissen usw.). Nehmen Sie alles mit, was Sie brauchen, auch wenn Sie nichts mitgebracht haben. Animationen rund um Pflanzen, Einführung in die Korbflechterei, Workshops für Kinder, etc.

