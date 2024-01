Soirée ciné, rencontres et échanges sur « Être avec les abeilles » au cinéma de Saint-Hilaire-la-Palud Cinéma de Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Soirée ciné, rencontres et échanges organisée par l’association « Le Rêve des Abeilles » au cinéma de Saint-Hilaire-la-Palud à 20h30. Tarif réduit 5 Euros.

» Être avec les Abeilles », un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect, qui transformera le regard des spectateurs sur cet insecte et le monde vivant. Le rapport de l’Homme au monde vivant doit évoluer pour pouvoir sauvegarder l’environnement. Changer ce regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager.

Suivi d’échanges avec l’association pour découvrir ou approfondir l’univers de l’apiculture de biodiversité pour faire évoluer vos pratiques d’apiculteur amateur.

Cinéma de Saint-Hilaire-la-Palud 3 Impasse Ciné de la Venise Verte

Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



