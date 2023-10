Visite à la ferme Saint-Hilaire-en-Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Hilaire-en-Lignières Visite à la ferme Saint-Hilaire-en-Lignières, 25 octobre 2023, Saint-Hilaire-en-Lignières. Saint-Hilaire-en-Lignières,Cher Mercredi à la ferme.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . . Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Wednesday at the farm Miércoles en la granja Mittwoch auf dem Bauernhof Mise à jour le 2023-10-13 par OT CHATEAUMEILLANT Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Hilaire-en-Lignières Autres Adresse Ville Saint-Hilaire-en-Lignières Departement Cher Lieu Ville Saint-Hilaire-en-Lignières latitude longitude 46.72888;2.17713

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-en-lignieres/