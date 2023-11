Foire Saint-Martin Saint-Hilaire-du-Harcouët, 14 novembre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Évènement incontournable de la région, qui a lieu sur 3 jours. La Foire Saint-Martin c’est fête foraine avec ses manèges, ses déballages, ses stands, ses camelots, ses expositions de matériel de toutes sortes, ses différents salons, habitat, ameublement, développement durable et deux nouveautés cette année le Pôle Vélo et Village du Terroir, ses concours agricoles et marché aux bestiaux.

La foire est également une vitrine pour les entreprises locales qui y exposent leurs produits (artisans, commerces d’ameublement, concessionnaires automobiles, cycles, agricoles, horticulteurs, etc.)..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



The region’s must-attend 3-day event. The Foire Saint-Martin is a funfair with fairground rides, unpacking, stalls, hawkers, exhibitions of all kinds of equipment, various trade fairs, housing, furnishings, sustainable development and two new ones this year, the Pôle Vélo and Village du Terroir, agricultural competitions and a livestock market.

The fair is also a showcase for local businesses (craftsmen, home furnishings stores, car and bicycle dealers, agriculturalists, horticulturalists, etc.).

Una cita ineludible en la región, que se celebra durante 3 días. La Foire Saint-Martin es un parque de atracciones con atracciones, desembalajes, tenderetes, buhoneros, exposiciones de todo tipo de equipamientos, ferias diversas, de la vivienda, del mobiliario, del desarrollo sostenible y dos novedades este año, el Pôle Vélo y el Village du Terroir, así como concursos agrícolas y un mercado de ganado.

La feria es también un escaparate para las empresas locales que exponen sus productos (artesanos, tiendas de muebles, concesionarios de automóviles, bicicletas y productos agrícolas, horticultores, etc.).

Ein unumgängliches Ereignis in der Region, das drei Tage lang stattfindet. Die Foire Saint-Martin ist ein Jahrmarkt mit Karussells, Auspackaktionen, Verkaufsständen, Kameltreibern, Materialausstellungen aller Art, verschiedenen Messen für Wohnen, Möbel, nachhaltige Entwicklung und zwei Neuheiten in diesem Jahr, dem Pôle Vélo und dem Village du Terroir, landwirtschaftlichen Wettbewerben und Viehmärkten.

Die Messe ist auch ein Schaufenster für lokale Unternehmen, die ihre Produkte ausstellen (Handwerker, Einrichtungsgeschäfte, Autohändler, Fahrradhändler, Landwirte, Gärtnereien usw.).

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche