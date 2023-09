Festival Art en Bars Saint-Hilaire-du-Harcouët, 20 septembre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Rendez-vous incontournable de septembre, ce festival propose un programme riche et varié de spectacles, concerts et expositions variées dans les bars et restaurants de la ville. programme sur le site de la ville de Saint-Hilaire du Harcouët..

Vendredi 2023-09-20 fin : 2023-09-24 . .

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



A not-to-be-missed event in September, this festival offers a rich and varied program of shows, concerts and exhibitions in the town’s bars and restaurants. Program on the Saint-Hilaire du Harcouët town website.

Cita ineludible del mes de septiembre, este festival ofrece un programa rico y variado de espectáculos, conciertos y exposiciones en los bares y restaurantes de la ciudad. Programa en la web municipal de Saint-Hilaire du Harcouët.

Dieses Festival ist ein unumgänglicher Termin im September und bietet ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm mit Aufführungen, Konzerten und verschiedenen Ausstellungen in den Bars und Restaurants der Stadt. Programm auf der Website der Stadt Saint-Hilaire du Harcouët.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche