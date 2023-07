Marché animé, les mercredis de juillet et août Saint-Hilaire-du-Harcouët, 12 juillet 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Le temps du marché, expositions et démonstrations d’artisanat local : Peinture sur vieux outils, démonstration et taille d’ardoise, vannerie en osier, sculpture sur bois, mosaïques,… Chaque mercredi de nouveaux métiers sont présentés, accompagnés d’un air d’accordéon.

Vendredi 2023-07-12 09:00:00 fin : 2023-08-23 13:00:00. .

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



During the market, exhibitions and demonstrations of local crafts: painting with old tools, slate carving and demonstrations, wicker basketry, wood carving, mosaics, etc. Every Wednesday, new crafts are presented, accompanied by accordion music

Durante el mercado, exposiciones y demostraciones de artesanía local: pintura con herramientas antiguas, talla de pizarra y demostraciones, cestería de mimbre, talla de madera, mosaicos, etc. Todos los miércoles se presentan nuevos oficios, acompañados por la melodía de un acordeón

Während des Marktes finden Ausstellungen und Vorführungen des lokalen Handwerks statt: Malerei auf alten Werkzeugen, Schiefervorführung und -schnitt, Weidenkorbflechterei, Holzschnitzerei, Mosaike, … Jeden Mittwoch werden neue Berufe vorgestellt, begleitet von einer Akkordeonmelodie

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche