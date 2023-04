Saint-Hilaire s’amuse en famille – Printemps 2023 21 Avenue du Marechal Leclerc, 15 avril 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Pendant les vacances, la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët et ses partenaires Famille Plus proposent plusieurs animations à faire en famille ! Ateliers, expositions, Sortie….

Vendredi 2023-04-15 à ; fin : 2023-04-30 . .

21 Avenue du Marechal Leclerc

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



During the vacations, the city of Saint-Hilaire-du-Harcouët and its Family Plus partners offer several activities to do with the family! Workshops, exhibitions, outings…

Durante las vacaciones, la ciudad de Saint-Hilaire-du-Harcouët y sus socios de Family Plus proponen numerosas actividades para toda la familia Talleres, exposiciones, excursiones…

Während der Ferien bieten die Stadt Saint-Hilaire-du-Harcouët und ihre Famille Plus-Partner mehrere Veranstaltungen an, die Sie mit Ihrer Familie unternehmen können! Workshops, Ausstellungen, Sortie…

