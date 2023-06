Balade vigneronne au Domaine Rouge Garance Saint-Hilaire-d’Ozilhan, 23 août 2023, Saint-Hilaire-d'Ozilhan.

Saint-Hilaire-d’Ozilhan,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave, dégustation de vin et produits locaux.

Domaine créé en 1996 par Claudie et Bertrand Cortellini avec la complicité de Jean-Louis Trintignant, voisin de coeur et de goût et Enki Bilal..

2023-08-23 à 18:00:00

Stroll in the vineyards, visit of the cellar, wine tasting and local products.

Domain created in 1996 by Claudie and Bertrand Cortellini with the complicity of Jean-Louis Trintignant, neighbor of heart and taste and Enki Bilal.

Pasee por las viñas, visite la bodega, deguste el vino y los productos locales.

La finca fue creada en 1996 por Claudie y Bertrand Cortellini con la ayuda de Jean-Louis Trintignant, un vecino con corazón y gusto por el vino, y Enki Bilal.

Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers, Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Das Weingut wurde 1996 von Claudie und Bertrand Cortellini mit der Unterstützung von Jean-Louis Trintignant, Nachbar mit Herz und Geschmack, und Enki Bilal gegründet.

