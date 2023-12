ANIMATION CONFECTIONNER VOTRE CENTRE DE TABLE FESTIF Saint-Hilaire-de-Beauvoir, 4 décembre 2023, Saint-Hilaire-de-Beauvoir.

Saint-Hilaire-de-Beauvoir,Hérault

Animation bibliothèque

Bientôt les fêtes de fin d’année, bientôt les repas en famille ou avec les amis, venez confectionner votre centre de table festif samedi 16 décembre de 10h à 12h..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

Saint-Hilaire-de-Beauvoir 34160 Hérault Occitanie



Library activities

Soon the festive season, soon meals with family and friends, come and make your own festive centerpiece on Saturday December 16 from 10am to 12pm.

Actividades de la biblioteca

Las fiestas están a la vuelta de la esquina, así que ven y crea tu propio centro de mesa festivo el sábado 16 de diciembre de 10:00 a 12:00.

Animation Bibliothek

Bald sind die Weihnachtsfeiertage, bald das Essen mit der Familie oder mit Freunden. Stellen Sie am Samstag, den 16. Dezember von 10 bis 12 Uhr Ihren festlichen Tafelaufsatz her.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT DU GRAND PIC ST LOUP